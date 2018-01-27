Моуринью прокомментировал победу над "Йовил Таун"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против "Йовил Таун".

"В первом тайме нам было сложно - соперник прессинговал нас, действовал очень агрессивно и играл организованно. Но после перерыва мы взяли ход матча под свой контроль, стали получать больше пространства и смогли гарантировать себе победу. У нас замечательный подбор атакующих игроков, плюс появился Санчес, обладающий огромным опытом. В эпизоде со вторым голом он отдал такой пас, который бы Рэшфорд побоялся сделать из-за волнения. Алексис добавит команде зрелости и класса" - приводит слова Моуринью BBC.

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