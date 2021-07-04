Моуринью прокомментировал победу сборной Англии над Украиной

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о победе сборной Англии над сборной Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

"Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко.

Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.

И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", – сказал португалец.

Напомним, что сборная Англии разгромила Украину со счетом 4:0. Харри Кейн оформил дубль, еще по голу забили Магуайр и Хендерсон.

Также не пропустите: Годин отказался переходить в РПЛ. | http://soccernews.ru