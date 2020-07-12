Моуринью прокомментировал победу "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу победного матча 35-го тура АПЛ с "Арсеналом" (2:1).

"Думаю, что в игре больше всего было тактической игры. Думаю, что Артета нашел, как играть "Арсеналу". Они становятся лучше.

Даже в последние минуты игры при счете 2:1 у нас было ноль проблем, все под контролем, поэтому мы счастлив", - передает слова Моуринью BBC.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Арсенал" опустился на девятую позицию.

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