Моуринью прокомментировал покер Роналду в ворота сборной Литвы

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Моуринью прокомментировал покер Роналду в ворота сборной Литвы

Известный португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Покер в матче с Литвой? Ничего удивительного. В свои 34 года он является лучшим игроком в мире, который выступает за топ-клуб с большими амбициями.

Роналду футболист такого типа, который нацелен только на победу, при этом он устанавливает рекорды. Он феноменальный игрок.

Когда ему будет 50 лет и ФИФА позовет его в матч легенд, он забьет и там. Так и будет", - приводит слова Моуринью Record.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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