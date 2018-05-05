Моуринью прокомментировал поражение от "Брайтона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался после поражения своей команды от "Брайтона" в матче 37-го тура АПЛ.

"Мы недостаточно хорошо провели этот матч. Футболисты, которые вышли сегодня на поле, не продемонстрировали хороший уровень игры. Возможно, теперь вы не будете меня спрашивать о том, почему некоторые футболисты играют не слишком часто. Вероятно, индивидуальный уровень игроков нашей команды не столь хорош, как считает публика. Я знал, что случится. И я говорил им об этом, но мы получили то, что получили. Случившееся в последние 20 минут - это нормально" - приводит слова Моуринью BBC.

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