Моуринью прокомментировал поражение от "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался после поражения от "Челси" в финальном матче Кубка Англии.

"Я поздравил "Челси" с победой, но не думаю, что они её заслужили. Я просто должен с уважением относиться к сопернику. Мне интересно, что все скажут после этого матча. Могу представить реакцию людей, если бы "Манчестер Юнайтед" играл так, как "Челси" сегодня. Было сложно играть без Лукаку против команды, которая оборонялась вдевятером. Это горькое поражение, но я поеду домой с чувством, что мы отдали все силы. Ни о чём не жалею" - цитирует Моуринью BBC.

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