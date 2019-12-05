Моуринью прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед".

"В начале второго тайма мы пропустили гол, который нельзя пропускать. Мы были рассеяны и проспали ввод мяча из аута и дали шанс Рэшфорду на атаку. Как только он вошел в штрафную, защитникам сложнее действовать, а Маркус поступил умно и ждал касания.

На старте поединка соперник действовал агрессивнее и интенсивнее, поэтому заслуженно повел в счете. Однако потом мы взяли игру под свой контроль. Гол во втором тайме снова отдал преимущество "МЮ".

Нужно продолжать идти вперед. Сегодня мы ошиблись, однако не стоит плакать. На выходных нас ждет сложная игра против "Бернли", - приводит слова Моуринью ВВС.

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