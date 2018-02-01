Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Тоттенхэма" в 25-м туре чемпионата Англии (0:2) признал, что его подопечные сыграли не лучшим образом.

"Это было представление, которое началось с нелепого гола. Этот гол через несколько секунд после стартового свистка оказал большое влияние на игру, потому что "Тоттенхэм" может играть так, как им нравится играть. В итоге "МЮ" сражался с очень хорошей командой. Оба гола были нелепыми, а второй и вовсе неудачей.

Думаю, что второй гол психологически сказался на команде. Мы старались не думать об этом, но счет был 0:2, игра была в их руках. Мы были очень плохи. Лукаку мог забить и сделать счет 2:1, чтобы вернуть интригу, но и "Тоттенхэм" мог забить больше голов на контратаках", - отметил он. | http://soccernews.ru