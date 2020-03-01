Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

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Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что думает о поражении своей команды в матче АПЛ "Вулверхэмптону" (2:3).

"Это несправедливо, игроки не заслужили поражения. Мы были наказаны за ментальные ошибки. Против таких команд мы должны быть безжалостны. "Волки" невероятно играют в контратаках.

Игра была отличная, команда не заслуживала проигрыша. Сложно найти причину того, почему мы так играли. Команда была хороша, все было под контролем", - цитирует Моуриньо BBC.

После 28 туров чемпионата Англии "шпоры" занимают 7 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ| http://soccernews.ru
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