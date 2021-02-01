Моуринью прокомментировал поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 21-го тура АПЛ против "Брайтона".

"Шпоры" в гостях уступили со счётом 0:1, потерпев второе подряд поражение в чемпионате.

"Мы провели два разных тайма. После перерыва за 25-30 минут я увидел команду с душой, которая была готова отдать всё. Думаю, мы заслужили больше, чем получили. Второй тайм получился другим, у нас было хорошее настроение, парни очень старались", - цитирует Моуринью Sky Sports.

"Тоттенхэм" идёт на шестом месте в турнирной таблице лиги, отставая от лидера на 11 очков.

Не пропустите: В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью. | http://soccernews.ru