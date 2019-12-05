Моуринью прокомментировал поведение фанатов "Манчестер Юнайтед" во время матча с "Тоттенхэмом"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от возвращения на "Олд Траффорд".

Напомним, что португальский специалист с мая 2016 по декабрь 2018 года возглавлял "Манчестер Юнайтед" и приехал в гости к бывшему клубу впервые после увольнения.

"Поведение болельщиков было милым, вежливым и образованным. Честно говоря, этого я и ожидал", - цитирует Моуринью Goal.com.

"Тоттенхэм" проиграл "МЮ" со счётом 1:2 и опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Алли назвал причину поражения "Тоттенхэма" от "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru