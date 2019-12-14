Моуринью прокомментировал продление контракта Клоппа с "Ливерпулем"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мыслями о заключении нового контракта между "Ливерпулем" и его главным тренером Юргеном Клоппом.

"Думаю, это означает, что в "Ливерпуле" все счастливы. В том числе и Юрген, потому что иначе он бы ничего не подписал. Это отличная новость для всех болельщиков "Ливерпуля". Также это хорошая новость и для всей АПЛ, потому что мы хотим видеть в лиге лучших игроков и тренеров. И он, безусловно, один из таковых", - цитирует Моуринью Footmercato.

Напомним, что Клопп продлил контракт с "красными" до лета 2024 года.

Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу Чемпионов, а в текущем уверенно лидирует в АПЛ.

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