Моуринью прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии по поводу подписания нового контракта с клубом.

"Я думаю, что это хорошая новость для футболистов. Даже если один или два игрока против, все остальные определённо обрадовались. Для них это хорошо - знать, что я остаюсь. Сейчас клубы часто меняют тренеров, и это сказывается на развитии футболистов. В "Манчестер Юнайтед" традиционно доверяются тренеру, который, по их мнению, может вернуть команду на высокие места. Одна из причин, почему я согласился на новый контракт - это мои игроки. Даже в те моменты, когда у нас многое не получалось, я всегда говорил, что нас связывают хорошие отношения. Мне нравится с ними работать" - приводит слова Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что новый контракт португальского наставника с "МЮ" рассчитан до 2020 года с возможностью продления ещё на один сезон. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов