Моуринью прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии по поводу подписания нового контракта с клубом.

"Я думаю, что это хорошая новость для футболистов. Даже если один или два игрока против, все остальные определённо обрадовались. Для них это хорошо - знать, что я остаюсь. Сейчас клубы часто меняют тренеров, и это сказывается на развитии футболистов. В "Манчестер Юнайтед" традиционно доверяются тренеру, который, по их мнению, может вернуть команду на высокие места. Одна из причин, почему я согласился на новый контракт - это мои игроки. Даже в те моменты, когда у нас многое не получалось, я всегда говорил, что нас связывают хорошие отношения. Мне нравится с ними работать" - приводит слова Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что новый контракт португальского наставника с "МЮ" рассчитан до 2020 года с возможностью продления ещё на один сезон. | http://soccernews.ru