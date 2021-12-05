Моуринью прокомментировал разгром от "Интера"

Теги ромаинтер миланжозе моуринью

Моуринью прокомментировал разгром от "Интера"Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от миланского "Интера"  со счетом 0:3 в матче 16-го тура Серии А.

"Я прошу прощения у студии и у людей, находящихся дома, которые, возможно заинтересованы в ответах.

"Интер" сильнее нас в обычных условиях, в необычных – гораздо сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше.

Сегодня из-за коронавируса и дисквалификаций наша ситуация была шаткой. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те 2-3 момента, которые у нас могли появиться. В итоге у нас было 3 момента, но мы не забили.

Когда играешь с такой оборонительной структурой, как мы, нельзя позволить себе пропускать такие мячи, как первый и третий.

Рефери отработал хорошо. Кристанте можно было дать желтую карточку, у нас самая недисциплинированная команда в Серии А. У нас потрясающая статистика карточек.

Поздравляю "Интер" и желаю удачи во вторник в матче с "Реалом". Всем спасибо, до свидания", – сказал португальский специалист для DAZN.

Также не пропустите: Холанд раскритиковал судейство в матче против "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Антон Миранчук высказался о своей травме

Антон Миранчук высказался о своей травме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов