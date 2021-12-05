Моуринью прокомментировал разгром от "Интера"

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от миланского "Интера" со счетом 0:3 в матче 16-го тура Серии А.

"Я прошу прощения у студии и у людей, находящихся дома, которые, возможно заинтересованы в ответах.

"Интер" сильнее нас в обычных условиях, в необычных – гораздо сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше.

Сегодня из-за коронавируса и дисквалификаций наша ситуация была шаткой. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те 2-3 момента, которые у нас могли появиться. В итоге у нас было 3 момента, но мы не забили.

Когда играешь с такой оборонительной структурой, как мы, нельзя позволить себе пропускать такие мячи, как первый и третий.

Рефери отработал хорошо. Кристанте можно было дать желтую карточку, у нас самая недисциплинированная команда в Серии А. У нас потрясающая статистика карточек.

Поздравляю "Интер" и желаю удачи во вторник в матче с "Реалом". Всем спасибо, до свидания", – сказал португальский специалист для DAZN.

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