Моуринью прокомментировал разгром от "Интера"
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от миланского "Интера" со счетом 0:3 в матче 16-го тура Серии А.
"Я прошу прощения у студии и у людей, находящихся дома, которые, возможно заинтересованы в ответах.
"Интер" сильнее нас в обычных условиях, в необычных – гораздо сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше.
Сегодня из-за коронавируса и дисквалификаций наша ситуация была шаткой. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те 2-3 момента, которые у нас могли появиться. В итоге у нас было 3 момента, но мы не забили.
Когда играешь с такой оборонительной структурой, как мы, нельзя позволить себе пропускать такие мячи, как первый и третий.
Рефери отработал хорошо. Кристанте можно было дать желтую карточку, у нас самая недисциплинированная команда в Серии А. У нас потрясающая статистика карточек.
Поздравляю "Интер" и желаю удачи во вторник в матче с "Реалом". Всем спасибо, до свидания", – сказал португальский специалист для DAZN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17