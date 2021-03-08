Моуринью прокомментировал разгромную победу "Тоттенхэма" над "Кристал Пэлас"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 27-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Напомним, что "шпоры" победили в дерби со счётом 4:1 благодаря дублям Гарета Бэйла и Харри Кейна.

"Для нас эта неделя была хорошей. Команда довольна, играет лучше и не чувствует негативного давления. В перерыве матча с "Пэлас" я сказал игрокам, что очень рад пропущенному голу. Они думали, что я сошёл с ума. Просто счёт 1:1 вынудил нас идти в атаку. Из-за этого ощущения во втором тайме мы только увеличивали преимущество. Футболисты были расслаблены и настроены оптимистично", - приводит слова Моуринью BBC.

"Тоттенхэм" набрал 45 очков в 27 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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