Моуринью прокомментировал решение Касильяса закончить карьеру

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу решения экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса завершить карьеру.

"Мы уважали друг друга благодаря уму и зрелости. Годы спустя уважение переросло в дружбу. Касильяс - невероятных футболист. Он вписал свое имя в историю "Реала", сборной Испании и мирового футбола. С ним я выигрывал Примеру и устанавливал рекорды. В какой-то момент мне пришлось принять сложное решение, основанное на профессиональных качествах, а не на личных, и сделать выбор в пользу другого вратаря", - передает слова Моуринью AS.

39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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