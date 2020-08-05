Моуринью прокомментировал решение Касильяса закончить карьеру
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу решения экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса завершить карьеру.
"Мы уважали друг друга благодаря уму и зрелости. Годы спустя уважение переросло в дружбу. Касильяс - невероятных футболист. Он вписал свое имя в историю "Реала", сборной Испании и мирового футбола. С ним я выигрывал Примеру и устанавливал рекорды. В какой-то момент мне пришлось принять сложное решение, основанное на профессиональных качествах, а не на личных, и сделать выбор в пользу другого вратаря", - передает слова Моуринью AS.
39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.
Не пропустите: "Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры| http://soccernews.ru
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|20
|35
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
|20
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