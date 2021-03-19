Моуринью прокомментировал сенсационный вылет "Тоттенхэма" из Лиги Европы

Фото: твиттер Football on BT Sport/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от загребского "Динамо" (0:3) в ответном матче 1/8 финала.

"Если не обращать внимание на концовку овертайма, когда мы пытались спасти матч, то все остальное время играла только одна команда. "Динамо" выложилось полностью. Я должен поздравить их с победой. "Тоттенхэм" не выглядел так, словно он играет в важном матче. Кто-то, возможно, не считал его таким, но только не я. Для меня важна каждая игра. Для любого болельщика "Тоттенхэма" каждый матч важен. В футболе главное - отношение к игре. И мы уступили сопернику в этом аспекте", - приводит слова Моуринью BT Sport.

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