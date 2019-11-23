Моуринью прокомментировал ситуацию с Эриксеном

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался касательно будущего полузащитника Кристиана Эриксена, у которого летом истекает контракт с клубом.

"Мне нужно понять, что у Кристиана на уме или в сердце. Мы должны принять правильное решение для клуба", - цитирует португальского наставника BBC.

Напомним, что датчанин хочет покинуть "Тоттенхэм". Интерес к нему проявляют "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена.

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