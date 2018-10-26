Моуринью прокомментировал ситуацию с продлением контракта Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с продлением контракта вратаря команды Давида Де Хеа.

"Я не уверен, что он заключит новое соглашение. Хотя ответ на этот вопрос знают только Давид и его агенты. Могу лишь отметить важность Де Хеа для нашей команды. И если мы намерены прогрессировать, то футболиста такого уровня надо сохранить любой ценой" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что контракт 27-летнего Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года, однако у клуба есть опция продления договора ещё на один сезон.

За ситуацией внимательно следит туринский "Ювентус", который готов попытаться переманить звёздного голкипера, когда тот станет свободным агентом. | http://soccernews.ru