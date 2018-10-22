Моуринью прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в "Реал"

1 Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадрид

Моуринью прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в "Реал"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в мадридский "Реал".

"Я не хочу говорить с испанскими журналистами, потому что их интересуют только "Реал Мадрид" и Роналду. Я счастлив здесь и выполняю свой контракт. Более того, я хотел бы остаться здесь даже после того, как истечет срок действия моего контракта. Все, о чем я думаю - это "Юнайтед", - цитирует наставника "сливочных" Footbll Italia.

Напомним, Моуринью инициировал внутреннее расследование в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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andi
андрей

БОЖЕ УПАСИ!!!!!!!!!!!!!!

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