Моуринью прокомментировал слухи об интересе "МЮ" к Санчесу

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Моуринью прокомментировал слухи об интересе "МЮ" к Санчесу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о слухах про возможный приход в команду Алексиса Санчеса.

"Говорить об игроках других клубов неэтично. Если бы кто-то обсуждал возможность приобретения нашего футболиста, то вряд ли меня бы это сильно обрадовало. Санчес - футболист "Арсенала". Не знаю точно, но думаю, что в ближайшие выходные он выйдет на поле защищать цвета своей команды. Поэтому говорить о нем неправильно.

Мы не очень любим подписывать футболистов зимой, "МЮ" не стремится делать трансферы ради трансферов. Конечно, в мире есть игроки, которых нужно пытаться приобрести, если есть возможность. Санчес - потрясающий футболист, но он игрок "Арсенала", поэтому, пожалуй, больше о нем не стоит говорить" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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