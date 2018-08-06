Моуринью прокомментировал смену Рэшфордом игрового номера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал смену игрового номера нападающим Маркусом Рэшфордом.

Напомним, что 20-летний футболист теперь будет выступать за "красных дьяволов" с "десяткой" на спине.

"Он всегда хотел этот номер. Конечно, он очень уважал Руни, а потом желание Златана получить его. Рэшфорд держался в тени, ждал своего шанса, теперь номер оказался свободен. Для столь молодого игрока получение этого номера - что-то невероятное" - цитирует Моуринью официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 52 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. | http://soccernews.ru