Моуринью прокомментировал состояние Фергюсона

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Моуринью прокомментировал состояние Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал состояние здоровья Алекса Фергюсона.

Напомним, что в конце прошлой недели легендарный шотландец перенёс операцию из-за кровоизлияния в мозг и некоторое время был в коме.

"Семья Фергюсона попросила о конфиденциальности, и я с уважением отношусь к этому. Единственное, что могу сказать - мы настроены очень позитивно по поводу его выздоровления" - приводит слова Моуринью Associated Press. 

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