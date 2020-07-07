Моуринью прокомментировал стычку Льориса и Сона во время матча с "Эвертоном"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу словесной перепалки Уго Льориса и Хын Мин Сона, которая едва не переросла в драку.
Напомним, что инцидент произошёл прямо на поле сразу после свистка на перерыв матча 33-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:0).
"Это прекрасно. Я критиковал футболистов за недостаточно критичное отношение к себе, просил их требовать большего друг от друга. В этой ситуации капитан решил добавить какой-то толчок. Звучали плохие слова, но я думаю, что это было очень важно для роста команды. В перерыве, когда я увидел реакцию игроков, у меня не было сомнений, что они будут вместе до конца. Если вы хотите найти виновника случившегося, то это я", - приводит слова Моуринью Sky Sports.
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|Челси
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Уотфорд
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