Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико
Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что думает о действиях Рамоса по отношению к капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Об этом сообщает Goal.
Напомним, в матче "Реала" с "Барселоной" в чемпионате Испании Рамос несколько раз сфолил на аргентинеце. После одного из столкновений, между игроками случился конфликт.
"В первой части матче команды не сильно друг друга беспокоили. В оборонительных действиях не было интенсивности.
В этой встрече не было градуса дерби, свойственного "класико", возможно, Рамос захотел это изменить, так как до того момента игра была не так остра", - сказал Моуринью.
"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.
А еще: Капитан "Реала" мощно высказался о стычке с Месси| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бускетс прокомментировал матч с "Реалом"
-
"Динамо" впервые в сезоне выиграло в гостях в матче РПЛ
-
"Динамо" вырвало победу в матче с "Уфой"
-
"Спартак" проиграл "Фламенго" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Капитан "Ромы" прокомментировал поражение от "Лацио"
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" поборются за игроков "Бенфики"
-
Еременко и Попов в старте "Ростова" на матч с "Енисеем"
-
Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико
-
"Реал Сосьедад" - "Атлетико": видеотрансляция матча 26-го тура Примеры
-
Карвахаль поделился впечатлениями от матча с "Барселоной"
-
1
Должен был добавить огня: Пике объяснил свой жест в сторону болельщиков "Реала"
-
Погребняк ярко высказался о проигрышном матче с "Зенитом"
-
Солари рассказал, за кем будущее "Реала"
-
Лев ярко высказался о голкипере "Барселоны"
-
"Спартак" поздравил Фернанду с 27-летием
-
Девушка дня: Селина Локс - прекрасная возлюбленная легенды бразильского футбола
-
"Чертаново" обыграло "СКА-Хабаровск" в гостевом матче ФНЛ
-
2
Стало известно, насколько результативна "Барселона" с Месси в матчах с "Реалом"
-
Ракитич прокомментировал победный матч с "Реалом"
-
1
Солари установил крупный антирекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Алавес
|26
|40
|5
|Хетафе
|25
|39
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22