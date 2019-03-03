Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико

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Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико

Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что думает о действиях Рамоса по отношению к капитану "Барселоны" Лионелю Месси. Об этом сообщает Goal.

Напомним, в матче "Реала" с "Барселоной" в чемпионате Испании Рамос несколько раз сфолил на аргентинеце. После одного из столкновений, между игроками случился конфликт.

"В первой части матче команды не сильно друг друга беспокоили. В оборонительных действиях не было интенсивности.

В этой встрече не было градуса дерби, свойственного "класико", возможно, Рамос захотел это изменить, так как до того момента игра была не так остра", - сказал Моуринью.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

А еще: Капитан "Реала" мощно высказался о стычке с Месси| http://soccernews.ru

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