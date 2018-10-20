Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал стычку с тренером "Челси" в концовке очного матча девятого тура АПЛ.

"Сарри подошёл ко мне и пообещал всё уладить. Позднее его помощник извинился передо мной. Я ответил ему, чтобы он забыл об этом. Я тоже допускал много ошибок в своей карьере" - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что ассистент Сарри чрезмерно эмоционально праздновал второй гол "Челси", забитый на последней минуте матча. При этом, радуясь забитому мячу, он заскочил в техническую зону "красных дьяволов".

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