Моуринью прокомментировал сумасшедший дриблинг в исполнении Мартиаля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал сумасшедший дриблинг в исполнении форварда своей команды Антони Мартиаля в игре против мадридского "Реала".

"Он наслаждался игрой, он попытался сыграть нестандартно. В таких товарищеских матчах важно пробовать предпринимать нестандартные ходы, что он и сделал. Я думаю, это было хорошо для Антони. Он - молодой игрок. У него еще есть время, чтобы учиться, прогрессировать и развивать свою личность. Я могу сказать, что сейчас на тренировках он работает лучше и больше, чем раньше", - цитирует наставника "красных дьяволов" ESPN FC.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" лишь в серии пенальти. | soccernews.ru