Моуринью прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Тоттенхэма"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем новом назначении. Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Я рад присоединиться к клубу с такой большой историей и яростными болельщиками. Меня очень волнует качество команды и клуба. Работать с этими футболистами меня очень интригует", - сказал Моуринью.

56-летний специалист находился без работы с декабря 2018 года, когда покинул "МАанчестер Юнайтед".

Напомним, вчера, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино за неудовлетворительные результаты команды.

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