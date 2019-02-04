Моуринью прокомментировал свое падение в Балашихе

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Моуринью прокомментировал свое падение в Балашихе

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем падении после вбрасывания на матче КХЛ "Авангард" - СКА.

У португальца спросили как он себя чувствует. 

"Да, все хорошо. Спасибо", - сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью сегодня, 4 февраля, приехал на матч "Авангард" - СКА.

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