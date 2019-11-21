Моуринью прокомментировал свои слова о том, что он никогда не возглавит "Тоттенхэм"
Новый главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал свои слова от 2015 года, когда он заявил, что никогда не станет наставником "шпор".
"Таков современный футбол. Для игроков все изменилось из-за принятия правила Босмана. А мы, тренеры, потеряли стабильность из-за журналистов. Теперь отношения стали быстрыми. Порой игроки могут устать от тренера или друг он друга. Все стало происходить быстрее. "Челси" является прошлым, хотя и великим", - приводит слова Моуринью Express.
В 2015 году Моуринью рассказал, что у него был вариант возглавить "Тоттенхэм" после увольнения из "Челси" в 2007 году, но он не имел возможности подписать контракт с клубом, так как в течение двух лет не имел права тренировать в Англии из-за договоренности с "аристократами". Также по словам тренера, ему помешала бы любовь к "Челси".
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|12
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|Вулверхэмптон
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|Борнмут
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