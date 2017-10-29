Моуринью прокомментировал свой жест на камеру после матча с "Тоттенхэмом"

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Моуринью прокомментировал свой жест на камеру после матча с "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал, показанный им жест, после игры с "Тоттенхэмом" (1:0).

"Некоторые люди слишком много говорят; выдохните, расслабьтесь немного. Нет, жест адресовался не скамейке "Тоттенхэма". Они выполнили свою работу очень хорошо, и нам ещё нужно разобрать эту игру. По ее окончании есть над чем поразмышлять и мне, и Маурисио, и моему тренерскому штабу, и его.

Мы очень часто играли друг против друга ещё со времён работы в Испании. Мы очень хорошо относимся друг к другу вне зависимости от того, кто выиграл, а кто проиграл. Не знаю, что было бы в случае ничьей, но мы всегда были учтивы по отношению друг к другу" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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