Моуринью прокомментировал свой жест на камеру после матча с "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал, показанный им жест, после игры с "Тоттенхэмом" (1:0).

"Некоторые люди слишком много говорят; выдохните, расслабьтесь немного. Нет, жест адресовался не скамейке "Тоттенхэма". Они выполнили свою работу очень хорошо, и нам ещё нужно разобрать эту игру. По ее окончании есть над чем поразмышлять и мне, и Маурисио, и моему тренерскому штабу, и его.

Мы очень часто играли друг против друга ещё со времён работы в Испании. Мы очень хорошо относимся друг к другу вне зависимости от того, кто выиграл, а кто проиграл. Не знаю, что было бы в случае ничьей, но мы всегда были учтивы по отношению друг к другу" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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