Моуринью прокомментировал свою первую победу с "Тоттенхэмом" в АПЛ

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Моуринью прокомментировал свою первую победу с "Тоттенхэмом" в АПЛ
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью оценил игру своей команды в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (3:2). Этот поединок стал для португальского специалиста первым во главе лондонского клуба.

"Я рад, что мы победили. Мы хорошо играли до того момента, как стали пропускать голы. Нам удавалось использовать те наработки, которые мы опробовали на тренировках. Мы могли довести счет до 4:0 и убить интригу. "Тоттенхэм" повезло, что я так много лет работал в Премьер-лиге. В перерыве я сказал своим игрокам, что даже на 85-й минуте при счете 3:0 игра еще не окончена.

На игре сказали многие факторы. Эмоции из-за отставки предыдущего тренера, возвращение футболистов из сборных, усталость с концовке. Главное, что мы одержали победу и теперь ребята счастливы", - приводит слова Моуринью ВВС.

Не пропустите: Моуринью в 4-й раз подряд стартовал с победы в АПЛ. | http://soccernews.ru
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