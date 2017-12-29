Моуринью прокомментировал трансфер ван Дейка

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался по поводу трансфера защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль".

Напомним, что на этой неделе "красные" купили голландского центрбека за 85 миллионов евро, что стало новым рекордом для игроков обороны.

"Ван Дейк - самый дорогой защитник в истории футбола. Он лучше Мальдини, Бергоми или Фердинанда? Вы не можете так сказать. Просто таким образом устроен рынок, и вы платите или не платите. Если платите, то, конечно же, тратите сумасшедшее количество денег. Но если не платите, то не получаете игрока. Всё настолько просто. Поэтому никакой критики в адрес "Ливерпуля", просто так обстоят дела" - цитирует португальского специалиста The Guardian.

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