Моуринью прокомментировал трансферную политику "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о том, как его клуб будет вести себя на трансферном рынке.

"Я знаю философию клуба, его проект и цели. Знаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать на то, что может получиться. Если какой-то футболист покинет команду, наша задача - адаптироваться к этому. Но мы никогда не станем королями рынка, не будем охотиться за топ-игроками и сражаться с клубами, которые готовы заплатить больше нас.

"Тоттенхэму" нужно поступать разумно, творчески. Повторюсь, меня устраивают те игроки, которые есть в составе. Чем больше я с ними работаю, тем больше их узнаю, больше понимаю их качества и их слабые стороны. Продолжаю говорить, что мне нужно время, и это время наступает. Не в ближайшие дни. Но в январе-феврале у нас будет немного больше времени, чтобы попытаться улучшить команду", - цитирует португальского специалиста Goal.com.

Напомним, что 56-летний Моуринью возглавляет "шпор" с 20 ноября.

По итогам 18 туров "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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