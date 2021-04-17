Моуринью прокомментировал травму Кейна

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Моуринью прокомментировал травму Кейна

Фото BT Sport

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о новом повреждении ведущего форварда команды Харри Кейна.

"Пока рано что-то говорить, но позвольте мне быть оптимистом. Верю, что ничего серьёзного не случилось", - сказал португальский тренер.

В текущем сезоне Кейн забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 43 матчах в составе "шпор".

Стоит отметить, что на следующих выходных, 25 апреля, "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

Не пропустите: Моуринью высказался о пенальти в матче с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
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