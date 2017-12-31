Моуринью прокомментировал травму Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал травму своего ведущего форварда Ромелу Лукаку.

Напомним, что 24-летний бельгиец получил удар по затылку, после чего не смог самостоятельно покинуть поле.

"Судя по тому, как Лукаку покидал поле, он пропустит не менее двух матчей. Обычно так и происходит" - цитирует Моуринью BBC.

Отметим, что ближайшими соперниками "МЮ" будут "Эвертон" и "Дерби Каунти". | http://soccernews.ru