Моуринью прокомментировал травму Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника своей команды Поля Погба.

Напомним, что 24-летний француз получил повреждение на вчерашней тренировке, вследствие чего пропускает матч с "Ливерпулем".

"В пятницу на тренировке произошла обидная ситуация, и он выбыл. Не знаю, сколько он пропустит" - цитирует Моуринью The Metro.

В этом сезоне Погба сыграл за "МЮ" 26 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов. | http://soccernews.ru