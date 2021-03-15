Моуринью прокомментировал травму Сон Хын Мина

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Моуринью прокомментировал травму Сон Хын Мина

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о повреждении, которое получил нападающий Сон Хын Мин в дерби с "Арсеналом" (1:2).

"У него возникли проблемы с мышцами. Пока не знаю, сколько времени ему потребуется на восстановление. Мышечные травмы всегда непросты. Но Сон из числа тех футболистов, которые быстро восстанавливаются", - цитирует Моуринью  The Metro.

Корейский форвард травмировался во время ускорения. Кукую именно мышцу он повредил, пока неизвестно.

В текущем сезоне 28-летний Сон сыграл за "Тоттенхэм" 41 матч, забил 18 голов и сделал 16 ассистов.

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