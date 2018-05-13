Моуринью прокомментировал уход Фарии из "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью прокомментировал уход Фарии из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал уход из клуба своего помощника Руя Фарии.

"Прошло семнадцать лет, и паренёк стал мужчиной. Семнадцать лет в Лейрии, Порту, Лондоне, Милане, Мадриде, опять в Лондоне и Манчестере. Тренировки, матчи, поездки, обучение, веселье и немного слёз счастья. Грамотный студент теперь стал футбольным экспертом, готовым к карьере главного тренера" - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее издание The Sun утверждало, что Фария может стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале". | http://soccernews.ru

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