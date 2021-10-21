Моуринью прокомментировал унизительное поражение в Лиге конференций

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Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о результате игры Лиги конференций против "Будё-Глимт" (1:6).

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым футболистам возможность сыграть. Между одной группой игроков и другой в "Роме" есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это.

"Будё-Глимт" - более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те футболисты, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те, которых я выпустил сегодня с первых минут", - приводит слова Моуринью сайт Альфредо Педуллы.

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