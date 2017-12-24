Моуринью прокомментировал упущенную победу над "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ против "Лестера".

"У нас было огромное количество моментов, мы легко контролировали игру, но принимали ребяческие решения. В итоге мы были наказаны за свои ошибки. Мы могли вести со счётом 4:1, 5:1 или 6:1. В последнюю же минуту у игроков не было возможности понять, что у Криса Смоллинга была проблема" - приводит слова Моуринью BBC.

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