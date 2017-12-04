Моуринью прокомментировал увольнение Слуцкого

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Моуринью прокомментировал увольнение Слуцкого

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об увольнении Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Халла".

"Это жизнь. Увольняют даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в АПЛ уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением. Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия" - сказал Моуринью

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