Моуринью прокомментировал возможное возвращение в "Интер" или "Реал"

Теги реал мадридинтер миланжозе моуринью

Моуринью прокомментировал возможное возвращение в "Интер" или "Реал"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи, связывающие его с возвращением в "Интер" или "Реал".

"Для меня было бы честью вернуться в "Интер" или "Реал", однако я сейчас не веду никаких переговоров. Если бывшие клуб хотят вернуть наставника или футболиста, то значит, что они сделали что-то важное для команды.

Сейчас я хочу немного отдохнуть и обдумать все то, что происходило со мной в последние годы" - приводит слова Моуринью Correio da Manha TV.

Напомним, что Моуринью был уволен из "МЮ" в декабре 2018 года. На посту его сменил Уле Гуннар Сульшер.

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