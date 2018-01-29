Моуринью прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси"

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Моуринью прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии по поводу возможного перехода шведского нападающего Златана Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Златан ничего мне об этом не говорил. Но у него последний год по контракту, и если это правда, если Ибрагимович хочет уйти и продолжить карьеру в другой стране, мы готовы помочь" - приводит слова Моуринью Squawka.

Напомним, что "Лос-Анджелес Гэлакси" готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком в МЛС. | http://soccernews.ru

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