Моуринью прокомментировал возможный уход Харри Кейна

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Моуринью прокомментировал возможный уход Харри КейнаФото: Твиттер @HKane 
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался касательно слухов о том, что форвард команды Харри Кейн может сменить клубную прописку.

"Обсуждал ли я с ним его будущее? Нет. Он очень хорошо трудится каждый день. Показывает высокий профессионализм и преданность команде. Он прекрасно играет. Так что мне с ним не о чем говорить.

У Кейна еще целых три года по контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но он пока ко мне не обращался", — цитирует Моуринью beIN Sports.

В сезоне 2020/2021 Кейн выходил на поле в 40 матчах во всех турнирах. В его активе 27 голов и 16 результативных передач.

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