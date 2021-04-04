Моуринью прокомментировал возможный уход Харри Кейна

Фото: Твиттер @HKane

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался касательно слухов о том, что форвард команды Харри Кейн может сменить клубную прописку.

"Обсуждал ли я с ним его будущее? Нет. Он очень хорошо трудится каждый день. Показывает высокий профессионализм и преданность команде. Он прекрасно играет. Так что мне с ним не о чем говорить.

У Кейна еще целых три года по контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но он пока ко мне не обращался", — цитирует Моуринью beIN Sports.

В сезоне 2020/2021 Кейн выходил на поле в 40 матчах во всех турнирах. В его активе 27 голов и 16 результативных передач.