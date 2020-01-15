Моуринью прокомментировал возможный уход из "Тоттенхэма" Эриксена

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Моуринью прокомментировал возможный уход из "Тоттенхэма" Эриксена

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу возможного ухода из клуба полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия контракта с "Интером".

"Эриксен отлично играл, профессионально. Если он решит покинуть клуб, он должен сделать это с высоко поднятой головой. Он отдается максимально на моле и старается сделать все для команды", - сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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