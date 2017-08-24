Моуринью прокомментировал возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал возвращение в клуб шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Мы рады, что Златан находится на пути к восстановлению от травмы. И мы так же рады, что он возвращается к нам с амбициями и опытом. Ибрагимович заслуживает нашего доверия после прошлогоднего вклада. Мы будем спокойно ждать его восстановления. У меня нет сомнений, что он сыграет важную роль во второй половине сезона" - цитирует Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 35-летний Ибрагимович заключил с "МЮ" контракт до лета 2018 года и будет выступать теперь под номером 10. | http://soccernews.ru