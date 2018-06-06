Моуринью прокомментировал второй летний трансфер "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал подписание своим клубом защитника "Порту" Диогу Далота.
"В своем возрасте он является лучшим правым защитником мира. Он будет иметь большое будущее в "Манчестер Юнайтед", он талантлив и имеет все, чтобы стать великим игроком в этом клубе", - цитирует наставника "красных дьяволов" TuttoMercatoWeb.
Напомним, за Далота "Манчестер Юнайтед" заплатил порядка 23-х миллионов евро. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31