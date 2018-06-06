Моуринью прокомментировал второй летний трансфер "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал подписание своим клубом защитника "Порту" Диогу Далота.

"В своем возрасте он является лучшим правым защитником мира. Он будет иметь большое будущее в "Манчестер Юнайтед", он талантлив и имеет все, чтобы стать великим игроком в этом клубе", - цитирует наставника "красных дьяволов" TuttoMercatoWeb.

Напомним, за Далота "Манчестер Юнайтед" заплатил порядка 23-х миллионов евро. | soccernews.ru