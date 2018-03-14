Моуринью прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о вылете своей команды из Лиги Чемпионов после поражения от "Севильи".

"Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с "Порту" и "Реалом", выбивал "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов на "Олд Траффорд". Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось. Хотя, конечно, быть тренером такой команды и вылетать из Лиги Чемпионов дома выглядит как бред" - цитирует Моуринью BBC.

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