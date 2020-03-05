Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии

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Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мыслями после поражения от "Норвича" в матче Кубка Англии, вследствие чего "шпоры" вылетели из турнира.

"Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол. Игра, ожидаемо, вышла сложной. У игроков "Тоттенхэма" есть проблемы на фоне усталости. Но к ним у меня нет никаких претензий - наоборот, футболисты очень старались. Мне очень обидно за них. Я справлюсь с негативом, но они... Сейчас нужно подумать о том, что делать дальше. Необходимо обсудить с клубом вопрос усиления состава. В обороне у нас есть варианты, но атаковать просто некому", - цитирует Моуринью BBC.

"Тоттенхэм" продолжает борьбу в АПЛ и Лиге Чемпионов. В Премьер-лиге команда занимает седьмое место по итогам 28 туров. В главном еврокубке "шпоры" сражаются с "РБ Лейпциг" за путёвку в четвертьфинал - первая игра в Лондоне завершилась минимальной победой немцев.

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